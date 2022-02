Blumensprache zum Valentinstag: So bleiben Blumen länger frisch

Der Brauch, einem geliebten Menschen am Valentinstag etwas zu schenken, entstand aus Heiligenlegenden und antiken Traditionen. Darüber gibt es viele Spekulationen. Bekannt ist jedoch, dass der Valentinstag als Fest der Jugend und der Liebenden seit dem späten 14. Jahrhundert zunächst in Frankreich und England begangen wurde. Danach breitete sich der Brauch auch in anderen europäischen Ländern aus und kam mit den Auswanderern nach Nordamerika. In Deutschland erklärten 1950 die Blumenhändler den Valentinstag zum "Tag der offenen Herzen".

Blumige Botschaften: Vorsicht bei der Auswahl

Mit roten Rosen zum Valentinstag können Sie nichts falsch machen: "Ich liebe Dich über alles" drücken Sie damit blumig aus. Auch rote Nelken sprechen von "heißer Liebe". Vorsichtiger sollten Sie mit Narzissen umgehen: "Du bist eitel" ist die Botschaft, die vermittelt wird.