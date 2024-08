Beifuß-Ambrosie: Der Kampf gegen die gefährliche Pflanze

Ambrosia – warum die Pflanze so gefährlich ist

Bereits bei ein bis drei Pollen pro Kubikmeter Luft können empfindliche Menschen auf die Ambrosia-Pflanze allergisch reagieren, etwa mit Heuschnupfen oder Asthma. Zum Vergleich: Bei Birken- oder Gräserpollen gelten erst 50 Pollen pro Kubikmeter Luft als starke Belastung.

Dass die beidseitig grüne Pflanze mit Haaren am Stängel so schnell und so starke allergische Reaktionen hervorruft, liege unter anderem an den Proteinen der Ambrosia, die sehr aggressiv seien und die Schleimhäute reizten, erklärt Claudia Traidl-Hoffmann, Direktorin des Instituts für Umweltmedizin am Uniklinikum in Augsburg.

Erfolge und Defizite bei der Bekämpfung

Im Landkreis Roth in Mittelfranken funktioniert die Bekämpfung der Ambrosia schon ganz gut. Die Pflanze, die bis zu anderthalb Meter hoch werden kann, wurde dort schon stark zurückgedrängt. In anderen Gegenden, vor allem rund um München, Augsburg, aber auch im Knoblauchsland bei Nürnberg, breite sich die Pflanze hingegen verstärkt aus. Die Bekämpfung läuft dort laut Nawrath nicht optimal.

Das Problem mit der unscheinbaren Pflanze werde oft nicht ernst genommen. Hinzu kämen Unklarheiten bei der Zuständigkeit, wer sich um die Entfernung der Pflanzen kümmert, kritisiert der Biologe. Das Problem ist: Es gibt keine Rechtsgrundlage für das Einschreiten der Behörden, keine Melde- und Bekämpfungspflicht für die Ambrosia. Wenn die Behörden tätig werden, tun sie das auf freiwilliger Basis zum Schutz der Bevölkerung.

Ambrosia-Bekämpfung: Was jeder tun kann

Vor allem auf Brachflächen, Äckern, in Baugebieten und auf Seitenstreifen von Straßen verbreitet sich die Ambrosia gut. Sie selbst können die Ausbreitung der Pflanze verhindern, indem Sie gesichtete Exemplare entfernen oder melden. Das bayerische Gesundheitsministerium [externer Link] gibt dafür folgende Tipps: