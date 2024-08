Entwarnung in Plattling: Entflohener Straftäter gefasst

Im Bereich Plattling hat es am Donnerstag eine großangelegte Suche nach einem entflohenen Straftäter gegeben: Wie die Polizei mitteilt, war der 24-Jährige Mohamed Seid Mursal gegen 15 Uhr bei einem begleiteten Ausgang vom Bezirkskrankenhaus Mainkofen in Plattling in der Otto-Bindl-Straße geflüchtet. Am späten Abend konnte er laut Polizei aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung in der Nähe eines Lebensmitteldiscounters widerstandslos festgenommen werden.

Mann gilt als sehr gefährlich

Der Somalier war laut BR-Informationen am Nachmittag mit zwei Krankenhaus-Mitarbeitern auf einem sogenannten "Realitätstraining" unterwegs und konnte seinen Begleitern während eines Toilettengangs entkommen. Die Polizei fahndete über Stunden nach ihm, auch ein Polizeihubschrauber war im Raum Plattling im Einsatz.

Wie das Bayerische Innenministerium dem BR bestätigte, handelt es sich bei dem Mann um den verurteilten Straftäter, der 2021 in Regen im Bayerischen Wald einen Obdachlosen mit zahlreichen Messerstichen getötet und anschließend enthauptet hat. Er gilt als schwer psychisch krank und wird laut Polizei als äußerst gefährlich eingeschätzt.

Innenministerium warnte über "Katwarn"

Das Bayerische Innenministerium hatte über die App "Katwarn" eine Warnung ausgesteuert. Die Gefahrenmitteilung erstreckte sich über die Regierungsbezirke Niederbayern und die Oberpfalz. Inzwischen gab es aber eine offizielle Entwarnung.