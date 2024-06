In diesen europäischen Ländern ist Urlaub am günstigsten

Schweden und Österreich mit ähnlichem Preisgefüge wie Deutschland

Dann folgen Schweden (+2 Prozent), Deutschland und Frankreich (minus 2 Prozent), die mit Österreich (-3 Prozent) und Italien (-5 Prozent) das Mittelfeld bilden, was Übernachtung und Essen betrifft.

Deutschland beim Urlaub im Mittelfeld zwischen Nord- und Südeuropa

Deutlich günstiger sind Reisen nach Polen (-19 Prozent) und Kroatien (-18 Prozent), wobei dort die Euro-Einführung zu einem Preisschub führte. Kroatien hat deshalb Griechenland (-23 Prozent), Spanien (-26 Prozent) und Portugal (-32 Prozent) überholt, wo es nach wie vor vergleichsweise billig ist.

Türkei bietet mehr Kaufkraft für Euro-Touristen wegen schwacher Lira

Wer wirklich sparen will, fährt nach Tschechien (-36 Prozent) und vor allem in die Türkei (-41 Prozent) und profitiert dort vom Verfall der türkischen Landeswährung. Den größten Sparurlaub kann man zu weniger als dem halben Preis in Albanien (-54 Prozent) und Bulgarien (-55 Prozent) machen.

Preisvorteil für Deutschland: keine Autobahngebühren

Berechnet hat das Statistische Bundesamt dafür die Durchschnittskosten für Hotelaufenthalte und Restaurantbesuche, doch damit allein lässt sich eine Urlaubsreise nicht bestreiten.

In der Gesamtbetrachtung kommen vor allem noch Mobilitätskosten wie für Flüge, Leihwagen oder die Autobahnmaut hinzu. So haben sich zum Beispiel in Frankreich die Autobahngebühren stark verteuert und sind ein ähnlich großer Faktor wie die Kraftstoffkosten.

Lebensmittelpreise für Selbstversorger in anderen Ländern oft höher

Das alles sind aber nur statistische Durchschnittswerte, die persönlichen Reiseerfahrungen mögen anders ausfallen. So mag einem Italien im Urlaub teurer vorkommen als beispielsweise Deutschland, doch als Reisender hat man auch andere Bedürfnisse als im Alltag zu Hause.

Pauschalreisen in der Türkei oder in Nordafrika wesentlich günstiger

Es kommt also stark auf die Art der Reise an: eine Pauschalreise ist in den klassischen Urlaubsländern mit Sicherheit preiswerter zu haben als in Deutschland. Wer dagegen mit dem Wohnmobil unterwegs ist oder eine Ferienwohnung mietet, kann als Selbstversorger von moderaten sonstigen Lebenshaltungskosten vor Ort profitieren - oder sogar von seinem Reiseproviant, den er oder sie vor der Reise zu Hause noch günstig eingekauft hat.