Union wettert gegen Bürgergeld – Ukrainer im Fokus

Dass die Union mit dem Bürgergeld nichts anfangen kann, ist schon länger bekannt. Schon im März legte die CDU Eckpunkte für ein Alternativmodell namens "Neue Grundsicherung" vor. Diese solle bei Ablehnung einer "zumutbaren Arbeit" wegfallen; zudem sollten Verstöße gegen die "Mitwirkungspflichten" der Empfänger noch strenger geahndet werden, hieß es.

Huber: Bürgergeld ein "Riesen-Kostenfaktor"

Vor dem Hintergrund der Haushaltsverhandlungen in der Ampel-Koalition fordert CSU-Generalsekretär Martin Huber nun erneut die Abschaffung des Bürgergelds. Im Bayerischen Rundfunk formulierte er am Sonntag, das Bürgergeld sei "ein Schlag ins Gesicht für alle, die jeden Tag in der Früh aufstehen, in die Arbeit fahren und dieses Land am Laufen halten". Es müsse rückabgewickelt und die frühere Sozialhilfe wieder eingeführt werden.

Weiter sagte Huber dem BR, es handele sich um einen "Riesen-Kostenfaktor". Beim Bürgergeld und beim sogenannten Heizungsgesetz lasse sich seiner Ansicht nach viel Geld sparen. Ob eine Aussetzung und eine Absenkung der aktuellen Sätze verfassungskonform wären oder die Empfänger unter das vorgegebene "wirtschaftliche Existenzminimum" fallen lassen würde, ist allerdings umstritten.

Zudem wiederholte der CSU-Generalsekretär mit Blick auf die Ergebnisse der Europawahl die CSU-Forderung nach Neuwahlen: "Ich glaube nicht, dass die Ampel in dieser desolaten Verfassung in der Lage ist, einen gemeinsamen Haushalt hinzubekommen."