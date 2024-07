Konkurrenz aus China: "Die Autoindustrie ist nervös"

Jahrzehntelang war in China Volkswagen der unangefochtene Marktführer – und wurde im vergangenen Jahr vom chinesischen Hersteller BYD überholt. Der E-Autobauer und EM-Sponsor will nun auch in Europa Fuß fassen. Was bedeutet das für die deutsche Autoindustrie? Und wie konnten chinesische Hersteller so stark werden? Antworten hat Beatrix Keim, die seit über 30 Jahren zu China und der Autoindustrie arbeitet und heute am CAR-Institut in Duisburg forscht.

BR24: Unter den zehn meistverkauften Elektroautos in China war 2023 kein deutsches Modell dabei. War es das jetzt mit dem Autoland Deutschland?

Beatrix Keim: Nein, das auf keinen Fall. Der chinesische Markt ist sehr groß. Wir sprechen von einem Markt, der im letzten Jahr 26 Millionen Neufahrzeuge im PKW-Bereich abgesetzt hat. Da gehören nicht nur die Metropolen wie Peking oder Shanghai dazu, sondern auch das chinesische Hinterland, wo sich die Menschen tendenziell nicht die teureren ausländischen Autos leisten können. Relativ mag der Marktanteil geschrumpft sein, aber absolut haben deutsche Konzerne immer noch mehr Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr, denn der chinesische Markt wächst immer noch weiter.

Außerdem gibt es in China momentan noch nicht so viele Marken, die sich ein Premium-Image erarbeitet haben – was viele chinesische Hersteller noch lernen müssen.

Wie konnten chinesische Autobauer so stark werden?

BR24: Warum kann China den deutschen Marken bei den E-Autos jetzt so stark Konkurrenz machen?

Keim: Der Automobilsektor wurde in den 1970er-Jahren unter die Ägide der chinesischen Regierung gestellt. Alles, was in der Industrie geschieht, wird vom Staat gelenkt. Es ist erklärtes Ziel, China in die Weltspitze der Automobilproduktion zu bringen und der chinesische Staat stellt den Herstellern sehr viele Subventionen und Möglichkeiten zur Verfügung, um dieses Ziel zu erreichen. Außerdem verfügt China über die wichtigen Rohstoffe, die man für die Batterieherstellung braucht. China ist einer der größten Bereitsteller von verarbeitetem Lithium – wir müssen diese Rohstoffe teuer importieren. Auch bekommt China im Zuge des Ukraine-Krieges sehr günstiges Öl und Gas aus Russland. Das ist ein großer Kostenvorteil.

Ein weiterer Grund sind die Joint Ventures, also Gemeinschaftsunternehmen von ausländischen und chinesischen Firmen. Nur über Joint Ventures war es ausländischen Herstellern erlaubt, auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen. Beide Seiten profitierten: Volkswagen oder Mercedes bauten in China Fabriken und verkaufen dort Fahrzeuge, die sie in den Gemeinschaftsunternehmen produziert haben. Gleichzeitig wurde so ganz viel Wissen transferiert; chinesische Firmen lernten, wie man Autos baut, entwickelt und verkauft. China hat diesen Erfolg nicht alleine begründet, sondern eben mit Mithilfe aus dem Ausland.