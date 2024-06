Friedenskonferenz: Keine Lösung mehr im Ukraine-Krieg?

Friedensverhandlung am Ende doch erfolgreich

Laut Jäger war der Friedensgipfel von Bürgenstock dann doch ein Erfolg, denn in der Erklärung sei zweimal darauf hingewiesen worden, dass die Charta der Vereinten Nationen gilt. Was bedeutet, dass die territoriale Integrität von Staaten und damit auch von der Ukraine das Ziel sein muss. "Und das ist etwas, was Russland ganz anders sieht. Insofern hat die Ukraine doch kräftig den Rücken gestärkt bekommen."

Und auch Nicole Deitelhoff ist zuversichtlich, dass in der Schweiz ein Schritt Richtung Frieden gelungen ist: Denn 80 der 92 teilnehmenden Staaten stimmten der schmalen Abschlusserklärung zu. Das bedeutet, dass diese Staaten bereit sind, sich in diesem Friedensprozess zu engagieren und zusammenzuarbeiten. Das sei auch ein Signal an die beiden Konfliktparteien: "Die internationale Staatengemeinschaft will diesen Frieden und sie ist bereit zu investieren für einen solchen Frieden."