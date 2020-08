Börsen: Daimler versucht US-Dieselaffäre zu klären

Mit zwei Vergleichen in Milliardenhöhe will Daimler die wesentlichen Verfahren in der Dieselaffäre in den USA beilegen. Es seien Grundsatzeinigungen mit Behörden sowie Vertretern einer großen Verbraucher-Sammelklage erzielt worden. Das würde den Konzern umgerechnet rund 1,9 Milliarden Euro kosten, wie gestern Abend bekannt wurde. Aktien von Daimler notieren heute bisher mit einem Minus von rundeinem viertel Prozent – ähnlich wie die anderen Autobauer BMW oder Volkswagen im Dax.

Dax heute bisher Minus, aber positive Wochenbilanz

Der Dax gibt etwas nach und fällt um knapp 0,5 Prozent auf 12944 Punkte. Ein wenig bremsen wohl chinesische Wirtschaftsdaten aus China. Andererseits besteht Händlern zufolge schon weiter Hoffnung auf ein neues Corona Hilfspaket in den USA. Über die Woche verzeichnet der Dax bisher ein Plus von mehr als 2 Prozent.

Am Währungsmarkt wird der Euro mit einem Dollar 18 13 angeschrieben.