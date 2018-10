Börse: Zinssorgen bremsen den DAX

Nach starken Konjunkturdaten in den USA drohen dort schnellere Zinserhöhungen. Das verdirbt den Anlegern am deutschen Aktienmarkt die Kauflust. Der DAX fällt um 0,2 Prozent auf 12.260 Punkte, Conti ist mit 4 Prozent Abschlag nach einer Herabstufung durch Analysten der größte Verlierer, RWE und Covestro rutschen 3 Prozent nach unten. Finanzwerte profitieren etwas von der Aussicht auf höhere Zinsen, Munich Re und Deutsche Bank sind die Favoriten. Der MDAX steckt ebenfalls im Minus, die Papiere der Commerzbank gewinnen aber 3 Prozent an Wert. In Italien soll die Neuverschuldung ab 2020 geringer ausfallen als bislang geplant.

Italien beschwichtigt

In Italien soll die Neuverschuldung ab 2020 geringer ausfallen als bislang geplant. Diese Beruhigungspille der neuen Regierung zeigt allerdings keine große Wirkung. Denn die Rendite der 10jährigen italienischen Anleihe bleibt mit 3,37 Prozent recht hoch. Und der Euro schwächelt weiter, die Gemeinschaftswährung kostet einen glatten Dollar 15.