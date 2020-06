Börse: Wirecard weiter mit wilden Kurskapriolen

Bei Wirecard gehen die wilden Kurskapriolen weiter. In der vergangenen Woche ist die Daxaktie mit dem Bilanzskandal um 99 Prozent abgestürzt. Im Moment geht es um fast 140 Prozent nach oben. Und es gab heute mit gut 200 Prozent Plus aber auch schon den stärksten Tages-Kursanstieg in der Geschichte des Dax. Händlern zufolge ist die Wirecard Aktie noch mehr Spielball von Spekulanten. Andererseits ist die Frage was aus Wirecard wird.

Was wird aus Wirecard?

Hier und da scheint es Interessenten zu geben. Kaufen also vielleicht Finanzinvestoren oder Konkurrenten Teile von Wirecard. Ferner wird weiter versucht den Fall aufzuklären. Wobei sich der ehemalige Vorstand Jan Marsalek Medienberichten zufolge nun doch nicht der Justiz stellen will.

Der Dax kann zum Start der neuen Woche etwas zulegen. Der Dax steigt um ein viertel Prozent auf 12.136 Punkte. Neben der Hoffnung auf eine Konjunkturerholung bestehen weiter aber schon auch Sorgen um negative Folgen durch Corona.

Der Euro notiert bei einem Dollar 12 74.