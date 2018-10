Börse: Wirecard hat ehrgeizige Ziele

Die Aktien von Wirecard sind gefragt zu Börsenstart an den deutschen Aktienmärkten. Sie sind nach dem Einbruch gestern jetzt wieder um rund 5 Prozent gestiegen und damit größte Gewinner im DAX. Der verbucht ein kleines Plus von 0,2 Prozent auf 11.972 Punkte.Das jüngst in die erste Börsenliga aufgestiegene Unternehmen aus Aschheim bei München will den Konzernumsatz bis 2025 auf mehr als zehn Milliarden Euro steigen und der Betriebsgewinn auf mehr als 3,3 Milliarden Euro. Grundlage dafür soll ein Wachstum der abgewickelten Transaktionen auf mehr als 710 Milliarden Euro im Jahr 2025 sein.

Ceconomy-Aktie stürzt ab

Im SDAX ist das Papier von Ceconomy um mehr als 18 Prozent eingebrochen. Der Metro-Nachfolger hatte ja erst im September seine Gewinnprognosen nach unten korrigiert und nun im abgelaufenen Geschäftsjahr noch deutlich weniger verdient als zuletzt vorhergesagt. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern lag Ende September bei etwa 400 Millionen Euro und damit fast 100 Millionen Euro niedriger als vor Jahresfrist und deutlich unter der bereits im September nach unten korrigierten Gewinnschätzung von 460 bis 490 Millionen Euro . Als Gründe gab Ceconomy schleppende Geschäfte auch wegen der ungewöhnlichen Hitzewelle an aber auch die zu langsam umgesetzte Strategie. Der Euro steht bei 1, 14 80 Dollar.