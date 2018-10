Börse: Wall Street bewegt sich kaum

Der Dow Jones ist mit einem kleinen Minus aus dem Handel gekommen, 0,2 Prozent waren es weniger, auf 26.431. Der Nasdaq-Index legte dagegen 0,2 Prozent zu. Großes Problem sind auch die steigenden Renditen bei den US-Staatsanleihen. Die machen Aktien zunehmend uninteressant. Solche Effekte konnte man hierzulande aber einigermaßen wegstecken.

Deutsche Anleger auf Schnäppchenjagt

Der DAX legte heute am Ende 0,3 Prozent zu, nachdem er am Mittag noch auf den niedrigsten Wert seit einem halben Jahr gefallen war. Spektakulär die Aufholjagt bei Wirecard. Die Aktie des Zahlungsdienstleisters schaffte nach einem Vortagesminus von 12 Prozent nun wieder ein Plus von 10 Prozent. Und zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei Werten um 1,15 Dollar.