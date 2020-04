Börse: US-Notenbank und Hoffnung auf Covid 19 Mittel helfen

Die amerikanische Notenbank hat wegen der Corona-Krise vor einem noch «noch nie da gewesenen» Einbruch des Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal gewarnt. Den Leitzins hat die US Notenbank wie erwartet unverändert belassen, in der Spanne von 0 – 0,25 Prozent. Außerdem verpflichtet sich die Notenbank die gesamte Bandbreite ihrer Instrumente zu nutzen, um die US Wirtschaft zu unterstützen.

Der amerikanische Aktienindex Dow Jones hat sich um 2,5 Prozent verbessert.

US-Seuchenexperte sieht Lichtblick

Dabei hat auch die Hoffnung auf ein Covid-19 Mittel der amerikanischen Biotechfirma Gilead geholfen. Gilead Aktien sind um 5,5 Prozent nach oben gesprungen. Während die Nachrichtenagentur Reuters den Seuchenexperten der US Regierung zitiert demzufolge das Gilead Medikament Remdesivir zur Standardtherapie gegen Covid 19 werden soll.

Der deutsche Aktienindex Dax hat sich um fast 3 Prozent verbessert auf 11 108 Punkte.

Der Euro notiert bei einem Dollar 08 72.