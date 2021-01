Börse: US-Konjunkturdaten und Corona-Sorgen bremsen

Zumal in den USA aus Börsensicht ein verlängertes Wochenende ansteht. Am Montag bleiben die Börsen wegen des Martin Luther King Days geschlossen. Und wer weiß, was an diesen Tagen in diesen seltsamen Zeiten passiert, nicht nur wegen Corona. Außerdem haben neue amerikanische Wirtschaftsdaten vom Einzelhandel enttäuscht. Doch der Konsum ist ein ganz wichtiger Faktor für die US-Wirtschaft. Dazu konnten Geschäftszahlen von amerikanischen Banken nicht überzeugen. So hat an der Weltleitbörse Wall Street der Dow Jones mit den Standardwerten 0,5 Prozent verloren. Die Technologiebörse Nasdaq hat fast 1 Prozent abgegeben.

Dax verliert über die Woche fast 2 Prozent

Auch beim deutschen Aktienindex Dax ist es nach unten gegangen. Der Dax hat am Freitag - vor dem Wochenende - 1,5 Prozent eingebüßt auf 13788 Punkte. Die Stimmung getrübt haben auch die Diskussionen um schärfere Beschränkungen wegen Corona.

Der Euro fällt auf einen Dollar 20 77.