Börse: Überspringt Dax heute 13.000 Punkte?

Verschiedene bayerische Unternehmen werden diese Woche Geschäftszahlen vorlegen. Da sind zum Beispiel der fränkische Sportartikelhersteller Adidas, der Autobauer BMW, die Versicherer Allianz und Münchner Rück, der Münchner Zahlungsdienstleister Wirecard oder auch Siemens. Schon heute wird interessant, wie Anleger auf Zahlen von Siemens Healthineers reagieren. Siemens Healthineers hat das selbstgesteckte Renditeziel verpasst. Die Dividende soll aber angehoben werden, wie gerade bekannt wurde.

Berichtssaison der Unternehmen

Bisher ist Experten zufolge die Berichtssaison der Unternehmen ganz zufriedenstellend gelaufen. Was ja zuletzt auch am Dax zu sehen war. Der Dax hat im Oktober 3,5 Prozent zugelegt. Seit Jahresanfang ist es für den Dax um mehr als 20 Prozent nach oben gegangen. Heute könnte der Dax frühen Schätzungen von Banken zufolge die Marke von 13.000 Punkten knacken. Die Stimmung an den Börsen in Asien ist gut, nach Kursgewinnen an der Wall Street vor dem Wochenende. US Arbeitsmarktdaten haben Anlegern Mut gemacht.

Der Euro steht bei einem Dollar 11 67.