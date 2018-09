Börse: Linde-Praxair-Fusion vor Durchbruch?

Insidern zufolge möchte Linde eine zusätzliche Fabrik in Texas verkaufen. Die amerikanischen Wettbewerbshüter seien damit einverstanden und würden dem bayerischen Unternehmen dafür etwas mehr Zeit einräumen, heißt es. Diese Nachricht treibt die Aktien von Linde nach oben. Sie verteuern sich um 5,5 Prozent und sind damit mit Abstand die größten Gewinner im DAX.

Media Markt und Saturn leiden unter Sommerhitze

Der DAX selbst hält sich 0,2 Prozent im Plus bei 12.185 Punkten. Der fortwährende Handelskonflikt zwischen den USA und China hält die Kauflaune der Anleger in Grenzen. Der Media Markt Saturn-Konzern Ceconomy hat seine Gewinnprognose gesenkt. Die Leute wollte in diesem heißen Sommer lieber Baden gehen als Elektroartikel kaufen. Die Aktien von Ceconomy stürzen um rund 7 Prozent ab. Der Euro ist fest bei knapp 1,17 Dollar.