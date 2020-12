30.12.2020, 07:35 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Jahresgewinner Dax und Gold

Das Jahr geht dem Ende entgegen. Morgen ist Silvester. Da werden viele – so gut wie möglich – feiern, das 2020 vorbei ist. Wobei es trotz all der Turbulenzen auch an den Finanzmärkten so einiges zu feiern gab und gibt.