Börse: Guter Start in die Börsenwoche

Italien gibt sich im Haushaltsstreit mit der EU versöhnlich, ist offenbar bereit, das Defizit-Ziel zu senken. Und die EU hat den Brexit-Vertrag am Wochenende abgesegnet. Zwei gute Nachrichten also, deswegen starten die Aktien mit Gewinnen in die Börsenwoche: Der DAX steigt um 1,2 Prozent auf 11.326 Punkte. Die Deutsche Bank ist mit 3,6 Prozent Aufschlag der größte Gewinner vor Covestro und Wirecard.

Black Friday gut gelaufen

In der zweiten Reihe geht es ebenfalls ordentlich aufwärts, der MDAX steigt um 0,9 Prozent, Wacker Chemie ist dort mit 5 Prozent Plus der Liebling der Anleger. Beim Online-Modehändler Zalando gingen am Black Friday doppelt so viele Bestellungen ein wie ein Jahr zuvor, das treibt den Kurs 4 Prozent nach oben. Die Rendite der 10-jährigen italienischen Anleihe sinkt auf 3,24 Prozent. Die Ölsorte Brent kostet 60 Dollar. Der Euro kostet 1 Dollar 1368.