Börse: Getrübte Stimmung

Der amerikanische Präsident Donald Trump hätte wohl gerne was anderes gehört. Es ist Wahljahr. Da sollte es den USA und insbesondere Trumps Wählern gut gehen. Doch der amerikanische Notenbankpräsident meinte gestern vor der Wirtschaft liege ein unsicherer Weg. Erst in den nächsten Monaten werde sich herausstellen, wohin die Reise wirklich gehe. Die Aussagen der US Notenbank haben erst gestern Abend Anleger an der Wall Street verunsichert. Daraufhin war die Stimmung in Asien getrübt. Und auch am deutschen Aktienmarkt sind Investoren erstmal wieder vorsichtiger. Der Dax büßt rund 2 Prozent ein auf 12269 Punkte.

Chinas Automarkt erholt sich

Und auch wenn sich der chinesische Automarkt langsam erholt und im Mai der Absatz auf dem weltgrößten Pkw-Markt verglichen mit dem Vorjahresmonat um gut 14 Prozent geklettert ist, kann das heute den deutschen Autobauer-Aktien nicht helfen. Papiere von BMW, Daimler oder Volkswagen verbilligen sich um durchschnittlich 3,5 Prozent.

Der Euro steht bei einem Dollar 13 82.