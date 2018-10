Börse: Dow Jones schließt über 3 % schwächer

Und so sackten die Kurse an den US-Märkten heute immer weiter ab. Herausgekommen ist beim Dow Jones ein dickes Minus von 3,2 Prozent auf 25.599 Punkten. Der Nasdaq-Index verlor sogar 3,5 Prozent. Zu den größten Verlierern zählen die Papiere der Chiphersteller. Intel-Aktien gaben 4, Nvidia-Papiere 7 Prozent nach. Zuvor hatte die Schweizer Technologiefirma VAT von einer gedämpften Nachfrage in der Chipbranche berichtet.

DAX so schwach wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr

An den deutschen Märkten lief es heute ebenfalls extrem schlecht mit über 2 Prozent Minus beim DAX. Mit 11.712 stand das Börsenbarometer so tief wie seit gut eineinhalb Jahren nicht mehr. Heftig abwärts ging es bei Wirecard. Hier wurden heute wieder Gewinne mitgenommen der Kurs gab 14 Prozent nach. Und der Euro steht zu US-Börsenschluss bei 1,15 20 Dollar.