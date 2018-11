Börse: Die Sorgen bleiben

Einer Untersuchung des Datenanbieters IHS Markit zufolge erwarten nur noch 32 Prozent der Firmen eine anziehende Geschäftstätigkeit in den nächsten zwölf Monaten. Das ist der schwächste Wert seit Beginn der vierteljährlichen Befragungen im Jahr 2009. Allerdings fand die Befragung vor der Einigung auf einen Vertragsentwurf zwischen der EU und der britischen Regierung statt.

Brexit und Handelsstreit sorgen für Unruhe

Der bevorstehende Austritt Großbritanniens durfte in dieser Woche die Märkte ebenso weiter beschäftigen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Aufgrund des Streit gab es auf dem Wirtschaftsgipfel des Asien-Pazifik-Raums an diesem Wochenende erstmals in der Geschichte dieses Gipfels konnten kein gemeinsames Abschlusskommunique. Die Anleger an den Börsen in Asien bleiben vorsichtig. Der Nikkei in Tokio kann aber immerhin dank starker japanischer Exportzahlen 0,7 Prozent zulegen. Der Euro notiert etwas leichter bei 1,13 95 Dollar.