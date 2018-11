Börse: Deutsche Bank fällt, DAX steigt

In den USA ist die Phase der Zinserhöhungen wahrscheinlich bald vorbei, das sorgt auch am deutschen Aktienmarkt für Aufwind. Allerdings leidet die Aktie der Deutschen Bank unter einer Razzia, es geht um Geldwäsche. So ist die Deutsche Bank mit 3,5 Prozent Abschlag der große Verlierer im DAX. Das Börsenbarometer steht deswegen nur 0,3 Prozent höher bei 11.328 Punkten. Wirecard ist mit 3 Prozent Aufschlag der größte Gewinner vor Lufthansa und Infineon.

Zinsen sinken, Öl billiger

In der zweiten Reihe geht es stärker aufwärts, der MDAX steht 1 Prozent in der Gewinnzone. Wacker Chemie und der Kupferkonzern Aurubis sind die Favoriten. Am Rentenmarkt sinken die Zinsen, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe steht bei 0,33 Prozent. Die Talfahrt der Ölpreise geht weiter, der Preis der Sorte Brent fällt auf glatte 58 Dollar. Der Euro kostet 1 Dollar 1350.