Börse: DAX vor grandioser Aprilbilanz

Die Anleger schauen weniger auf die sich häufenden Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft als vielmehr darauf, dass bald die Einschränkungen wegen Corona gelockert werden. Auch Meldungen über ermutigende Testergebnisse von Medikamenten gegen Covid-19-Symptome werden zum weiteren Aktienkauf genutzt. Nach den kräftigen Kursgewinnen der vergangenen Tage tritt der DAX aktuell auf der Stelle. Er pendelt um 11.115 Punkte.

MTU macht sich auf Corona-Folgen gefasst

Mit Spannung warten die Börsianer, ob die Europäische Zentralbank heute Nachmittag weitere Konjunkturhilfen in Aussicht stellen wird. Der Münchner Triebwerksbauer MTU rechnet wegen der Corona-Krise mit einem Nachfrageeinbruch bei Passagierjets, Antrieben und Ersatzteilen. Die negativen Folgen dürften sich ab dem zweiten Quartal in den Ergebnissen zeigen, so der Konzern. Die Aktien von MTU klettern dennoch um gut 2 Prozent. Der Euro ist fester bei 1,0870 Dollar.