Börse: DAX steigt um 1,9 Prozent

Die deutschen Börsen sind mit satten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Die Anleger reagierten damit sehr positiv auf die Ergebnisse des G20-Gipfels vom Wochenende. Für besonders große Erleichterung sorgte eine Annäherung zwischen den USA und China in ihrem Handelsstreit. Die beiden Seiten einigten sich darauf, die nächste Runde von Strafzöllen erst einmal auszusetzen. In den kommenden drei Monaten wollen Peking und Washington ihre Streitigkeiten beilegen und in dieser Zeit auf neue Sanktionen verzichten.

DAX macht Satz nach oben

Am Aktienmarkt sorgte das für ein Kursfeuerwerk. Der DAX sprang um 1,9 Prozent nach oben auf 11.465 Punkte. Größter Gewinner war die Aktie von Wirecard mit einem Plus von 5,5 Prozent. Gesucht waren auch die Aktien der Autobauer. Daimler und BMW konnten um mehr als 4,5 Prozent zulegen. VW-Aktien verteuerten sich um rund 3 Prozent. Auch die US-Börsen präsentieren sich freundlich. Der Dow Jones gewinnt 0,8 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,1365 Dollar.