Börse: Dax mit Tagesplus und Wochenminus

Der Dax ist heute knapp 0,5 Prozent gestiegen auf 13299 Punkte. Nach schwachen amerikanischen Arbeitsmarktdaten setzen Anleger auf weitere Stützungsmaßnahmen durch die US-Notenbank und darauf das sich die US Politik nach monatelangem Streit jetzt vielleicht dochmal auf ein weiteres Hilfspaket einigt.

Aufstieg von Siemens Energy

Zu den Gewinnern gehörte heute Siemens Energy mit einem Plus von 1,5 Prozent. Rund zweieinhalb Monate nach dem Börsendebüt zieht die Energietechnik-Sparte bald in den MDax mit den mittelgroßen Unternehmen ein. Der Aufstieg bedeutet mehr Aufmerksamkeit und das Anleger die den MDax nachbilden die Aktie kaufen müssen. Stark bleibt der Euro, was die Exporteure etwas belastet. Der Euro notiert bei einem Dollar 21 40.