Börse: DAX mit Tages- und Wochengewinn

DAX, Dow Jones und Nasdaq verbesserten sich im Wochenvergleich um 2,5 bis fast 4 Prozent. Neue Zahlen vom Arbeitsmarkt in den USA sind besser ausgefallen als erwartet. Auch wenn die Arbeitslosenquote dort immer noch prozentual zweistellig ist, waren die Anleger zufrieden. Der DAX hat die Verluste vom Vormittag noch wettgemacht und blieb im Tagesvergleich 0,7 Prozent höher stehen bei 12.675 Punkten.

Streit über US-Hilfspaket verunsichert

In New York zeigte sich vor dem Wochenende kein klarer Trend. Der Dow Jones konnte 0,2 Prozent zulegen. Der Nasdaq rutschte um knapp 1 Prozent ab. Der anhaltende Streit in Washington über das weitere Corona-Hilfspaket drückte auf die Stimmung. Der Goldpreis hat in dieser Woche erstmals die Marke von 2.000 Dollar pro Feinunze übersprungen und notiert am Abend bei 2.030 Dollar. Der Euro pendelt um 1,1780 Dollar.