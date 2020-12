Börse: Dax mit neuem Rekordhoch

Trotz aller Corona Turbulenzen und einem zwischenzeitlichen deutlichen Absturz. Doch mittlerweile klärt sich der Nebel um den Brexit. In Sachen Corona haben Impfungen begonnen. US Präsident Trump hat vergangene Nacht grünes Licht für ein weiteres Konjunkturpaket gegeben. Die Zinsen der Notenbanken dürften weiter historisch niedrig bleiben. So hat der Dax heute am vorletzten Handelstag des Jahres ein neues Rekordhoch erreicht, bei 13.900 Punkten. Im Moment steigt der Dax um mehr als 0,5 Prozent auf 13.886 Punkte.

SAP Gewinner

Zu den deutlichen Gewinnern gehört der Softwarekonzern SAP mit einem Aufschlag von mehr als 2 Prozent. SAP hat gestern Abend den geplanten Börsengang der Tochter Qualtrics konkreter gemacht. Das scheint gut anzukommen. Mancher scheint darauf zu setzen das Technologiewerte weiter gefragt sind. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 22 48.