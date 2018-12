Börse: DAX kann Abwärtstrend stoppen

Es hat hoffnungsvolle Nachrichten in puncto Handelsstreit zwischen den USA und China gegeben. Der amerikanische Handelsbeauftragte hat mit dem chinesischen Vize-Präsidenten telefoniert. Und das Gespräch soll sehr gut verlaufen sein. Und offenbar will China bereits in Vorleistung gehen. Einem Medienbericht zufolge möchte Peking die Zölle auf Importautos deutlich senken von derzeit 40 auf nur noch 15 Prozent. Das hat insbesondere die deutschen Autotitel in Fahrt gebracht. Allen voran kletterten die Anteile von VW um 3,5 Prozent.

Schwacher Dow Jones

Insgesamt landete der DAX 1,5 Prozent im Plus bei 10.781 Punkten. Zeitweise notierte der deutsche Leitindex sogar noch hundert Punkte höher. Doch mittlerweile hat der Schwung an den US-Börsen bereits wieder nachgelassen. Der Dow Jones ist sogar leicht ins Minus gerutscht. Der Euro ist schwächer bei 1,1310 Dollar.