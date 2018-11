Börse: DAX erneut im Rückwärtsgang

Auch wenn sich Brüssel und London nun offenbar auf einen Brexit geeinigt haben, bleiben viele Fragen offen. Diese Meldung kann zumindest die Stimmung an den Aktienmärkten nicht aufhellen. Bei dem Streit zwischen Brüssel und Rom sind die Fronten verhärtet. Wie die italienische Regierung nochmals betonte, will sie an den hohen Schulden und der Rentenreform in jedem Fall festhalten.

Handelsstreit USA-China verschärft sich

Im Handelsstreit zwischen den USA und China kommen aus Washington außerdem wieder schärfere Töne. So sind die Anleger lieber mal vorsichtig. Zumal heute und morgen wohl weniger Investoren Handel treiben werden: in den USA ist der Thanksgiving-Feiertag. Der DAX gibt 0,7 Prozent nach auf 11.168 Punkte. Die Aktien von E.ON, Wire Card und Covestro büßen jeweils mehr als 2 Prozent ein. Der Euro ist stabil bei gut 1,14 Dollar.