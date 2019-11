Börse: Bayerische Morphosys und Thyssen Krupp unter Druck

In Planegg in der Nähe von München sitzt das Biotechnologieunternehmen Morphosys. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und ist ein Spin-off, eine Ausgründung aus dem Max-Planck-Institut für Biochemie. Partner von Morphosys sind heutzutage Bayer Pharma, Boehringer Ingelheim, Novartis oder Pfizer. Doch nun hat der Forschungsvorstand Markus Enzelberger erklärt, dass er das Unternehmen Ende Februar verlassen werde. Das kommt bei Anlegern nicht gut an. Anteilsscheine von Morphosys verbilligen sich um mehr als 0,5 Prozent.

Thyssen Krupp Aktie bricht ein

Nach unten geht es auch für den Stahl- und Industriekonzern Thyssen Krupp. Nach den tiefroten Geschäftszahlen und hohen Verlusten soll die Dividende gestrichen werden. Thyssen Krupp Papiere geben mehr als 9 Prozent nach.

Auch der deutsche Aktienindex Dax verzeichnet Verluste. Der Dax büßt gut 0,5 Prozent ein auf 13.071 Punkte.

Der Euro steht bei einem Dollar 10 74.