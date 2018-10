Börse: Anleger warten auf Unternehmenszahlen

Bisher war der Oktober kein guter Monat für die Wall Street. Die wichtigsten New Yorker Indizes gaben seit dem Monatsbeginn zwischen 4 und 7 Prozent nach. Nach Einschätzung von Analysten kommt es nun darauf an, wie die Unternehmenszahlen in der anstehenden Bilanzsaison ausfallen werden. Allein in dieser Woche legen 160 Konzerne aus dem S&P 500 ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vor.

Microsoft und Co legen Zahlen vor

Darunter sind auch Technologie-Riesen wie Microsoft, die Google-Mutter Alphabet sowie Amazon. Zum Wochenauftakt zeigten sich die US-Börsen uneinheitlich. Der Dow Jones gab um 0,5 Prozent nach. Auf der anderen Seite kletterte der Nasdaq-Index um rund ein halbes Prozent nach oben. Hierzulande schloss der DAX 0,3 Prozent schwächer bei 11.524 Punkten. Gegen den Trend verteuerten sich die Papiere von Linde um 3,6 Prozent. Der Münchener Konzern hat nach langem Tauziehen die Fusion mit dem US-Konzern Praxair unter Dach und Fach gebracht. Und am Devisenmarkt notierte der Euro bei 1,1470 Dollar.