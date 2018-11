Börse: Anleger warten auf Impulse

Nach der jüngsten Berg- und Talfahrt an den deutschen Börsen wird heute Vormittag mit einem ruhigeren Verlauf gerechnet. Der DAX startet leicht im Minus. Zum Auftakt verliert er 0,3 Prozent und sinkt auf 11.216. Die Anleger halten sich zurück. Es fehlen Impulse. Auf der Unternehmens- und der Konjunkturseite stehen heute kaum marktbewegende Daten auf dem Programm. Die Europäische Zentralbank legt das Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung vor.

Ruhiger Handel erwartet

Möglicherweise gibt es dort weitere Hinweise, wie die Währungshüter den Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU-Kommission einschätzen. Zuletzt hatte sich der Notenbankchef Mario Draghi besorgt über die Entwicklung gezeigt und die Sorgen dürften nicht nachgelassen haben. In New York bleibt die Börse heute geschlossen wegen Thanksgiving und morgen wird dort nur vormittags gehandelt. Morgen wird in Japan feiertagsbedingt nicht gehandelt. Von dort kommen dann also keine Vorgaben. Der Euro pendelt um die Marke von 1,14 Dollar.