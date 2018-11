Börse: Anleger bleiben vorsichtig

Der Brexit-Deal steht auf wackligen Beinen, die britische Regierung wankt, so bleiben die Anleger vorsichtig: Der DAX steht leicht im Plus, 0,2 Prozent bei 11.430 Punkten. Auto-Aktien kommen unter die Räder nachdem China auf die geplante Steuersenkung für Autos verzichtet. Daimler ist mit 3 Prozent Abschlag der größte Bremser, VW und BMW sind nicht so stark unter Druck.

RWE und Henkel gefragt

Auf der anderen Seite legen RWE 3 Prozent zu. Der Waschmittel-, Kosmetik- und Klebstoffhersteller Henkel hat im dritten Quartal gut abgeschnitten, das bringt ebenfalls 3 Prozent Kursplus. Der MDAX der mittleren Werte liegt 0,3 Prozent zurück, Bechtle fallen da um 5 Prozent, Evotec steigen dagegen um 5 Prozent. Der Preis der Ölsorte Brent steht nach turbulenten Tagen relativ stabil bei 66 Dollar. Das britische Pfund sinkt auf 1 Dollar 28, der Euro kostet 1 Dollar 1305.