Börse: Anleger anfangs vorsichtig

Die Anleger starten vorsichtig in die Börsenwoche. Im Handelsstreit zwischen den USA und China ist nun doch noch keine Lösung in Sicht, außerdem verhängten die USA neue Sanktionen gegen den Iran. So steht der DAX kaum verändert bei 11.521 Punkten. Fresenius und Wirecard sind die größten Gewinner, Infineon ist der größte Verlierer. In der zweiten Reihe geht es leicht bergab, der MDAX fällt um 0,3 Prozent.

Siemens Healthineers gefragt

Die Siemens-Medizintechnik-Tochter Healthineers übertraf im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten, die Aktie von Siemens kann deswegen 3 Prozent zulegen. Auch der Ausblick war erfreulich, das Ergebnis je Aktie soll im neuen Geschäftsjahr um 20 bis 30 Prozent steigen. Bei den kleineren Werten glänzt die Aktie von Drägerwerk mit 6 Prozent Aufschlag, das Unternehmen ist ebenfalls in der Medizintechnik unterwegs. Der Eurokurs wird mit 1 Dollar 1380 angeschrieben.