Börse: Aktien im Minus

Am deutschen Aktienmarkt kommt bislang keine Kauflust auf, im Gegenteil: Einige Anleger nehmen Gewinne mit, weil sie einen Abschwung in den USA befürchten. Von dort kommen heute keine Impulse, weil die Börsen wegen der Trauerfeier für George Bush Senior geschlossen bleiben. So liegt der DAX 0,8 Prozent zurück bei 11.245 Punkten. Wirecard, Allianz und SAP verlieren am meisten.

Autoaktien im Aufwind

Autoaktien legen aber nach den Gesprächen mit der US-Regierung etwas zu. Die deutschen Hersteller wollen sich ja stärker in den USA engagieren, um US-Präsident Donald Trump von den angedrohten Autozöllen abzubringen. In der zweiten Reihe geht es ebenfalls abwärts, Evotec aus der Biotech-Branche ist mit 12 Prozent Abschlag der große Verlierer, nachdem US-Aktien aus dieser Branche gestern Abend verkauft wurden. Der Ölpreis ist stabil. Auch der Euro bewegt sich wenig, kostet 1 Dollar 1350.