B5 Börse: DAX legt Verschnaufpause ein

Der eine oder andere Anleger hatte zeitweise Kasse gemacht. Und bei all der Freude über die Erfolgsmeldungen von Corona-Impfstoffen in den vergangenen Tagen mehren sich eben die Stimmen, dass der Welt wohl dennoch ein harter Winter bevorsteht. Noch wird ja auch über härtere Beschränkungen diskutiert. Der DAX landete am Ende kaum verändert bei 13.133 Punkten.

Aktien von Munich Re und Allianz gefragt

Die größten Gewinner waren die Aktien der Münchner Versicherer Munich Re und Allianz mit Zuwächsen von jeweils gut 1,5 Prozent. Rund 2 Prozent niedriger gingen die Anteile von SAP und EON aus dem Handel.

Hundefutter übers Internet boomt

Im Kleinwerteindex S-DAX schnellten die Aktien von Zooplus um 7 Prozent nach oben. Der Tierbedarf-Onlinehändler aus München erwartet kräftige Gewinne, weil immer mehr Hunde- und Katzenbesitzer das Futter im Internet bestellen. In New York gibt der Dow Jones ein halbes Prozent nach. Der Nasdaq ist leicht im Minus. Der Euro ist fest bei 1,1860 Dollar