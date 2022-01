Wintersport-Ticker: Rodlerin Geisenberger Europameisterin

10.41 Uhr: Ski alpin - erste Kitzbühel-Abfahrt startet erst an Mausefalle

Wegen starken Windes im oberen Streckenabschnitt wird die erste der zwei Abfahrten der alpinen Skirennfahrer in Kitzbühel an diesem Wochenende etwas verkürzt. Der Start des Rennens auf der Streif an diesem Freitag (11.30 Uhr im Liveticker von BR24 Sport) wurde an die berühmte Mausefalle hinunterverlegt. Für Samstag ist in Kitzbühel ein Slalom geplant, für Sonntag eine weitere Abfahrt.