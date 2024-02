Wintersport-Ticker: Quali Skifliegen in Oberstdorf abgesagt

16.44 Uhr: Sicherheitsbedenken - Qualifikation in Oberstdorf fällt aus

Zu viel Wind. In Oberstdorf konnten die Skispringer am Donnerstag nicht über die Schanze gehen. Die Bedingungen auf der Heini-Klofper-Skiflugschanze waren zu wechselhaft. Da kein Trainingssprung durchgeführt werden konnte, war auch kein Quali-Sprung möglich. "Die Qualifikation soll am Samstag vor dem Springen am Samstag stattfinden", sagte Sandro Pertille. "Wir hatten Böen bis 8 Meter pro Sekunde, das sei zu gefährlich fürs Skifliegen". Auch Bundestrainer Stefan Horngacher war mit der Entscheidung einverstanden: "Der Wind war einfach zu stark, zu wechselhaft".