Wintersport-Ticker: Erstmals drei Sieger im Skeleton

9.35 Uhr: Snowboardcrosser Martin Nörl Zweiter in der Qualifikation

Der Landshuter Snowboarder Martin Nörl fuhr beim Weltcup in Secret Garden/China in der Qualifikation zur zweitschnellsten Zeit aller Teilnehmer. Auch Leon Beckhaus (14.) und Umito Kirchwehm (18.) erreichten das Achtelfinale, das am Sonntagmorgen (6.00 Uhr deutsche Zeit) stattfindet.

Die weiteren Starter von Snowboard Germany, Sebastian Pietrzykowski und Fillip Freudenberg, verpassten den Einzug in die K.o.-Läufe. Bei den Frauen waren keine deutschen Athletinnen am Start.