Wintersport-Ticker: Weiß knackt Olympianorm

11.57 Uhr: Ski-Freestyle - Weiß holt sich Ticket für Olympia

Ski-Freestylerin Emma Weiß hat sich beim zweiten Aerials-Weltcup im finnischen Ruka die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking gesichert. Die 21-Jährige belegte Rang elf, nachdem sie beim Saisonauftakt am Vortag auf Platz 15 gelandet war. Die ehemalige Weltmeisterin Xu Mengtao aus China sicherte sich beim zweiten Wettkampf in Ruka ihren 26. Sieg im Weltcup und ist damit Rekordhalterin.