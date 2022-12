Wintersport-Ticker: Geiger wird beim Heimweltcup Dritter

9.45 Uhr: Skispringen - Erster Heimweltcup für Karl Geiger und Co.

Die Skispringer rund um Karl Geiger starten am Freitag in ihren ersten Heimweltcup. Nach zwei Wochen Pause greifen die DSV-Adler in Titisee-Neustadt wieder an. Karl Geiger landete im vergangenen Weltcup in Ruka nur auf Platz 33. Auch Zimmerpartner Markus Eisenbichler war mit Rang 16 und 10 in Finnland noch nicht zufrieden. Vor heimischem Publikum kämpfen die Skispringer heute um den ersten Weltcupsieg der Saison.