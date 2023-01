Wintersport-Ticker: Startschuss für die Bob- und Skeleton-WM

10.09 Uhr: Auftakt der Bob- und Skeleton-WM

Im schweizerischen St. Moritz finden ab heute die Weltmeisterschaften im Bob und Skeleton statt. Los geht's mit den ersten beiden Läufen im Skeleton. Bei der WM werden in allen Disziplinen die Medaillen nach vier Läufen vergeben. Der Eiskanal in St. Moritz ist die älteste noch in Betrieb befindliche Bobbahn der Welt. Sie existiert seit 1904 und wird jedes Jahr von Hand aus Natureis neu aufgebaut. Bei den vergangenen Titelkämpfen vor zwei Jahren in Altenberg konnte das deutsche Team 15 von 21 Medaillen gewinnen.