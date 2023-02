Welcher Trainer rettet die Aufstiegsträume von 1860 München?

Nach der Heimniederlage gegen Dynamo Dresden hat 1860 München die Reißleine gezogen und Michael Köllner entlassen. Ein neuer Trainer soll jetzt den Sieben-Punkte-Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz aufholen.

Klar ist aber: Viel Geld darf der neue Coach nicht kosten. Das würde eher gegen bekanntere Trainernamen wie Manuel Baum sprechen. Der frühere Juniorenspieler der Sechziger lebt in München und wäre verfügbar. Ob er sich für die Aufgabe als Drittliga-Trainer wirklich interessiert, ist aber zweifelhaft.

Fink und Antwerpen hoch gehandelt

Die heißeren-Kandidaten auf die Köllner-Nachfolge sind stattdessen Marco Antwerpen und Thorsten Fink. Mit Fink gab es laut BILD schon vor der Köllner-Entlassung Gespräche. Allerdings hat der 55-Jährige eine Vergangenheit beim Stadtrivalen Bayern München.

Antwerpen führte in der Saison 2019/ 20 schon Eintracht Braunschweig in die zweite Liga und soll zu Gesprächen in München weilen.

Überraschungskandidaten noch möglich

Es könnte aber auch ein Trainer werden, der bislang noch kaum im Gespräch war. Uwe Neuhaus zum Beispiel gewann die 3. Liga mit Union Berlin und Dynamo Dresden. Seit seiner Entlassung bei Arminia Bielefeld ist er vereinslos. Ebenfalls verfügbar wäre Robert Klauß. Der ehemalige Club-Trainer blieb mit den Nürnbergern immer weit von den Aufstiegsrängen entfernt. Mit den Löwen könnte er einen neuen Anlauf starten.

Beim Spiel der Löwen gegen Oldenburg am Sonntag sitzt aber voraussichtlich noch Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel als Coach auf der Bank.