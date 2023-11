Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Von wegen alles besser: Was ist los mit der Nationalmannschaft?

Hinten anfällig in der Abwehr und vorne im Angriff zuletzt mehr als harmlos: Die Fußball-Nationalmannschaft steckt kurz vor der Europameisterschaft im eigenen Land nicht nur in einer Ergebniskrise. Die Frage der Woche: Was ist los mit dem DFB-Team?