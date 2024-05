Viktoria Köln - Jahn Regensburg | 11.5., 14 Uhr | Livestream

Diese (An)Spannung hätte sich der SSV Jahn Regensburg sparen können: Erst durch die Niederlage beim schon als Absteiger feststehenden SC Freiburg II am vergangenen Spieltag hat die Mannschaft von Trainer Joe Enochs ihre gute Ausgangssituation vor den beiden abschließenden Saisonpartien verspielt. Statt den direkten Aufstiegsplatz belegt der Jahn nur noch Rang drei hinter Drittligameister SSV Ulm und Preußen Münster, die durch einen 4:1-Sieg gegen Saarbrücken in der Tabelle an den Oberpfälzern vorbeizogen.

Jeweils vier Punkte hinter dem Jahn lauert auch noch RW Essen. Der Partie bei Viktoria Köln am Samstag kommt also wegweisende Bedeutung zu. Blickpunkt Sport überträgt die Partie ab 14 Uhr im Livestream. Die Moderation hat Dominik Vischer, Ihr Kommentator ist Lukas Schönmüller.