Keine Durchschlagskraft: Nächste Pleite für den TSV 1860 München

Ole Pohlmann trifft eben am liebsten gegen die Münchner Löwen. Mit seinen Saisontoren zwölf und 13 in der 4. und 50. Minute sorgte der 23-Jährige wie schon beim 4:1-Sieg der Dortmunder vor einem Jahr an gleicher Stelle dafür, dass die zweite Mannschaft des BVB drei Punkte aus dem Grünwalder Stadion entführte.

Mansour Ouro-Tagba traf für den TSV 1860 (28.), mehr als der zwischenzeitliche Ausgleich gelang den Sechzigern aber nicht. Damit müssen die Münchner weiter schauen, was die Konkurrenz macht. Mit 43 Punkten ist der Klassenerhalt weiterhin nicht unter Dach und Fach.

Pohlmann schockt den TSV 1860 früh

Die Ausgangslage vor der Partie war klar: Die Löwen brauchten noch Punkte, um aus eigener Kraft und endgültig den Klassenerhalt abzusichern. Doch alle Pläne von Trainer Argirios Giannikis waren bereits nach vier Minuten Makulatur: Ole Pohlmann brachte die Gäste mit einem Schuss ins kurze Eck früh in Führung. Danach dauerte es einige Zeit, bis die Löwen ins Spiel fanden.

In der 28. Minute war es eine Einzelleistung von Mansour Ouro-Tagba, die den Blauen den Ausgleich bescherte. In der Folge waren die Münchner das bessere Team, ohne jedoch weitere Großchancen zu erarbeiten.

Zwarts verstolpert beste Löwen-Chance

Joel Zwarts hatte in der zweiten Halbzeit die beste Chance, wenigstens einen Punkt hierzubehalten. Nach schönem Pass von Morris Schröter verstolperte er den Ball aber im entscheidenden Moment. Danach ließen die Dortmunder nicht mehr viel zu. Dem TSV 1860 fehlte einfach die Durchschlagskraft, um doch noch einen Treffer zu erzielen.