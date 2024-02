Trotz bester Offensive: Keine Tore zwischen Ingolstadt und Ulm

Am 27. Spieltag trennten sich der SSV Ulm und der FC Ingolstadt in der 3. Fußball-Liga torlos. Dabei wären in diesem Spiel eigentlich Treffer vorprogrammiert gewesen. Denn mit Ulm und Ingolstadt trafen zwei der offensivstärksten Teams der Liga aufeinander.

Die erste Hälfte gehörte den Schanzern. Doch im Torabschluss blieb der FCI glücklos. Entweder scheiterten die Ingolstädter an Ulms starkem Schlussmann Christian Ortag oder sie verpassten das Tor um wenige Zentimeter.

Temporeiches Spiel auf beiden Seiten

Nach der Pause kamen zunächst die Ulmer deutlich besser in das Spiel und erspielten sich zunehmend Torchancen. Doch ein Treffer wollte nicht fallen. Nach einer Viertelstunde meldeten sich dann auch die Ingolstädter zurück. Es entwickelte sich eine hitzige Partie mit Großchancen auf beiden Seiten. Die beste gehörte dabei den Ulmern. In der 77. Spielminute traf Max Brandt mit einem Schuss aus der Distanz die Latte.

Damit blieb es beim Unentschieden. Ingolstadt steht durch das Remis auf Rang neun, Ulm bleibt auf Platz drei.