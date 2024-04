Tennis in München: Taylor Fritz komplettiert Topteilnehmerfeld

Mehr Preisgeld, neuer Center Court: Turnier wird aufgewertet

Das traditionsreiche Turnier am Münchner Aumeister ist so gut wie ausverkauft. Lediglich sogenannte Anlagekarten sind noch für einzelne Tage zu haben. Für die Zuschauer wird es allerdings das letzte Mal sein, dass sie das Turnier in diesem kleinen, überschaubaren Rahmen erleben. Denn im kommenden Jahr wird es von einem "250er"- zu einem "500er-Turnier" aufgewertet. Das bedeutet: Es wird hier bald doppelt so viel Zuschauer und noch mehr Weltklassespieler geben. Das Turnierpreisgeld wird sich von derzeit 651.865 auf rund 2,5 Millionen Euro erhöhen.

Turnierdirektor Patrick Kühnen: Flair beibehalten

Unter anderem planen die Veranstalter, das Gesicht der Anlage zu verändern. So ist der Bau eines neuen, bis zu 6.000 Zuschauer fassenden Center Courts angedacht. Allerdings - das betonte Turnierdirektor Patrick Kühnen – soll die besondere familiäre Atmosphäre trotzdem ein Markenzeichen bleiben. Gegenüber BR24Sport sagte er: "Wir dürfen unsere Stärken nicht verlieren, wollen das Flair beibehalten, die Nähe der Zuschauer zu unseren Spielern, diese Klubatmosphäre, weil das unsere DNA ist." Es gehe darum, einen "Spagat zu schaffen" - einerseits der Sprung in die Zukunft, die Weiterentwicklung des Turniers und andererseits die Herzlichkeit, den bayerischen Charme weiter