Tagesgespräch: Warum kriegen Schiedsrichter immer alles ab?

Ein Vorfall, der am Wochenende Schlagzeilen gemacht hat: Das Drittligaspiel FSV Zwickau gegen Rot-Weiß Essen wurde zur Halbzeit abgebrochen, weil ein Fan den Schiedsrichter mit Bier überschüttet hatte. Dies sei "ein Angriff gegen einen Menschen, gegen den Schiedsrichter und gegen grundlegende Werthaltungen nicht nur des Fußballs", betont der Deutsche Fußball-Bund.

Wie viel Kritik müssen Schiedsrichter vertragen können?

Im Profifußball müssen Schiedsrichter viel aushalten, auch Kritik einstecken: Beim Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Manchester City war Trainer Thomas Tuchel vom Platz gestellt worden und stocksauer auf den Schiedsrichter. Zurecht?

Im Tagesgespräch werden wir auch einen Blick auf den Amateurfußball werfen. Auch dort gibt es immer wieder Zwischenfälle, werden Schiedsrichter verbal und körperlich angegangen.

Zahl der Schiedsrichter sinkt und sinkt

Aktuell gibt es deutschlandweit nur noch 44.000 Unparteiische im Fußball – vor 17 Jahren waren es fast doppelt so viele. In Bayern sank die Zahl der Schiedsrichter seit der Jahrtausendwende um fast 30 Prozent. Welche Rolle spielen Anfeindungen und Tätlichkeiten in diesem Zusammenhang? Was hilft, um diesen Trend zu stoppen? Was bringt eine Sportplatzetikette gegen Schiedsrichterschwund?

Erzählen Sie im Tagesgespräch, was sie als Sportler, Fan oder als Schiedsrichter erlebt haben! Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius ist Sebastian Krause aus der BR-Sport-Redaktion.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.