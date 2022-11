Starker Kirschbaum kann Jahn-Niederlage nicht verhindern

Lange hatte Regensburg gut gegen den HSV mitgehalten. Die Mannschaft, die in Abwesenheit des Grippe-kranken Mersad Selimbegovic von Co-Trainer Sebastian Dreier gecoacht wurde, hatte sich gut auf den Gegner eingestellt, versuchte es immer wieder mit Kontern gegen die Zweitliga-Top-Mannschaft aus Hamburg. Am Ende führte ein individueller Fehler zum entscheidenden Gegentor.

Regensburg geht früh in Führung

Eigentlich hatte der HSV den besseren Start in die Partie. Die Gastgeber drückten von Anfang an, suchten die gefährlichen Räumen und Abschlüsse. So waren es auch die Hamburger, die die erste große Chance hatten, in Führung zu gehen. Ludovit Reis hatte Jean-Luc Dompé gut freigespielt. Der nahm vom linken Fünfereck mit dem rechten Fuß direkt ab, doch Außenverteidiger Konrad Faber brachte noch sein Knie an den Ball und verhinderte das fast sichere Tor (5.).

Durch die Chance wurden die Jahn-Spieler wachgerüttelt. Fast im Gegenzug fuhren die Gäste einen schnellen Angriff, dem die etwas unsortierte HSV-Verteidigung wenig entgegenzusetzen hatte. Joshua Mees brachte den Ball mit einem guten Lauf nach vorne, bediente Kaan Caliskaner, der den herausgelaufenen Daniel Heuer Fernandes mit einem schönen Schuss zum 1:0 überwand (8.).

Schlagabtausch in der Anfangsphase

Es entwickelte sich eine Partie, die beide Mannschaften mit offenem Visier bestritten: Erst verhinderte Thorsten Kirschbaum mit einem starken Reflex den Ausgleich gegen Glatzel (10.). Nur zwei Minuten musste die Jahn-Elf diesen dann doch hinnehmen. Ein sehenswerter Distanzschuss Mario Vušković landete hinter Kirschbaum im Netz. Das 1:1 war zu diesem Zeitpunkt gerecht (12.).

Weder Regensburg nach der HSV ließen sich dadurch beirren. Die Marschrichtung hieß weiterhin: Immer nach vorne. Chancen auf beiden Seiten wechselten sich ab. Der Jahn nutzte dabei immer wieder leichtfertige Ballverluste der Gastgeber, um mit schnellen Gegenstößen das Tor von Heuer Fernandes in Gefahr zu bringen. Caliskaner tat sich dabei als gute Anspielstation hervor. Auf der anderen Seite des Feldes war es Kirschbaum, der das Unentschieden bis zur Pause sicherte.

Kirschbaum als sicherer Rückhalt

Und auch nach Wiederbeginn konnte sich der Jahn bei seinem Keeper bedanken, dass Hamburg nicht früh in Führung ging. Nach einer sehr strittigen Elfmeter-Entscheidung inklusive VAR-Überprüfung, scheiterte Glatzel am Regensburger Schlussmann. Elvedi hatte zuvor Sonny Kittel zu Fall gebracht.

In der Folge konnte sich lange keines der Teams einen wirklichen Vorteil herausspielen. Jahn setzte auf Konter, der HSV auf kontrollierte Offensive. Es brauchte einen krassen Fehler im Spielaufbau, um das Spiel zu entscheiden. Der kurz zuvor eingewechselte Prince Owusu versuchte sich an einem Hackentrick, der allerdings bei den Hamburgern landete - und die machten es schnell: Laszlo Bénes fand mit einem schnellen Pass Ransdorf Königsdörffer, der trocken zum 2:1 verwandelte.

Idrizi hat den Ausgleich auf dem Fuß

Wieder rüttelte der Gegentreffer die Jahn-Elf wach. Wieder begann ein regelrechter Sturmlauf der Gäste. Joker Blendi Idrizi scheiterte knapp mit seinem Schuss aus 25 Metern. Heuer Fernades war aus dem Tor gestürmt und vom Schuss des Regensburgers schon überwunden, doch in letzter Sekunde rettete Sebastian Schonlau (87.).

Quasi im Gegenzug machten die Hamburger dann alles klar. Ein abgefälschter Schuss von Glatzel führte zum 3:1, dem Endergebnis (90.). Es war kein unverdienter Sieg des HSV, doch für Regensburg war ein Punkt in dieser Partie möglich.